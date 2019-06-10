Из Стамбула будут депортированы 50 тыс. нелегалов – МВД

10 июня 2019 09:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В течение последующих шести месяцев из Стамбула будут депортированы 50 тысяч нелегалов, сказал глава МВД Турции Сулейман Сойлу. Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Сойлу, до этого из Стамбула были депортированы 13 тысяч нелегалов из различных стран.

Отметим, что ранее МВД Турции распространило информацию о задержании в январе-апреле 2019 года 79 тысяч нелегальных мигрантов из различных стран.

Согласно информации, 32,9 тысячи из них являются гражданами Афганистана.

«В том числе за этот период были задержаны 11,6 тысячи граждан Пакистана и 6,4 тысячи граждан Сирии», - говорилось в сообщении МВД Турции

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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