Турецкие пилоты прекратили тренировки на F-35 на базе Люк в США

Турецкие летчики, проходящие на авиабазе Люк в США обучение навыкам пилотирования истребителей-бомбардировщиков F-35, прекратили тренировочные полеты. Об этом агентству Reuters сообщил в понедельник официальный представитель Пентагона подполковник Майк Эндрюс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Министерству известно, что турецкие летчики на авиабазе Люк не летают, - сказал он. - Мы продолжим тесно работать с нашими турецкими союзниками по прекращению их участия в программах, связанных с F-35, если политика Турции не изменится".

Как отмечает агентство, начальник авиабазы Люк на прошлой неделе решил прекратить программы подготовки турецких летчиков и техников из соображений безопасности. Вместе с тем агентство сообщает, что турецкие специалисты продолжают подготовку на авиабазе Эглин во Флориде.

Как сообщил 7 июня журнал Foreign Policy, и.о. министра обороны США Патрик Шанахан в письме, направленному министру национальной обороны Турции Хулуси Акару, уведомил, что к 31 июля командировочные предписания турецких летчиков, обучающихся на базах во Флориде и Аризоне, аннулируют, их доступ на базы будет прекращен. США также отказались принять 34 летчиков из Турции, которые должны были прибыть в страну позже в этом году, поскольку Вашингтон принял решение "приостановить участие Турции в программе F-35".

Приостановка обучения турецких летчиков вызвана решением Анкары приобрести российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400. США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений Соединенные Штаты могут отказать Турции в продаже F-35.

Турция заказала у США к настоящему времени 30 самолетов F-35 из возможных 100. F-35 - это многоцелевая боевая машина, спроектированная с использованием технологии уменьшения заметности и способная нести ядерное оружие. Вместе с США в проекте ее создания принимают участие восемь стран.

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