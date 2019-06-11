В Турции задержаны свыше 50 человек

11 июня 2019 09:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках борьбы с террористическим движением FETO (движение Фетхуллаха Гюлена) в турецкой провинции Адана задержаны 56 человек, пишет во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что задержанные являлись работниками различных госструктур и имели тесные контакты с террористами FETO.

Отметим, что в последний раз в рамках борьбы с террористическим движением FETO были задержаны 249 сотрудников министерства иностранных дел.

Напомним, что Фетхуллах Гюлен и его сторонники обвиняются в попытке военного переворота в Турции.

В ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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