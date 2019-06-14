У берегов Турции затонул пассажирский самолет (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - У берегов турецкой провинции Эдирне, рядом с морским портом Ибридже, затонул пассажирский самолет Airbus A330, пишет в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что самолет был затоплен со стороны береговой охраны провинции в целях развития туристического и спортивного дайвинга.
Согласно данным СМИ, самолет был затоплен на глубине 30 метров.
Сообщается, что, начиная со следующей недели, начнутся погружения дайверов.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu
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