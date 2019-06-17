У побережья Турции затонуло судно с нелегалами

БАКУ /Trend/ - В Средиземном море вблизи побережья турецкой провинции Мугла в районе Бодрума затонуло судно с нелегалами, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что береговой охране Турции удалось спасти 31 человека, среди которых есть женщины и дети.

В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы. Сообщается, что в момент крушения на борту судна находились 40 нелегалов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.