Главы Минобороны Турции и России обсудили ситуацию в Идлибе

17 июня 2019 21:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Между министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром и министром обороны России Сергеем Шойгу состоялся телефонный разговор, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили ситуацию в Идлибе. Министры выразили приверженность астанинским и сочинским договоренностям.

Как сообщается, главы оборонных ведомству двух стран обменялись мнениями о мерах, которые необходимо предпринять для обеспечения мира, стабильности и перемирия в регионе, в первую очередь в Идлибе.

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