До 12 возросло число погибших мигрантов в результате опрокидывания лодки

18 июня 2019 00:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - До 12 возросло число погибших мигрантов в результате опрокидывания резиновой лодки в Эгейском море у берегов Турции. Об этом, как передает Trend, сообщило агентство "Синьхуа", приводя заявление турецкой береговой охраны.

Ранее сообщалось о восьми погибших и 31 спасенном.

Спасательные команды вытащили 12 тел из затонувшей лодки на глубине около 32 метров, сообщила турецкая береговая охрана в обновленном заявлении, размещенном на ее сайте.

Отмечается, что спасательные операции продолжаются.

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