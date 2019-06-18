ВС Турции продолжают операции на севере Ирака

БАКУ /Trend/ - ВВС и Сухопутные войска Турции продолжают операции на севере Ирака, сообщает во вторник Trend со ссылкой на сообщение министерства национальной обороны Турции.

"В ходе операций были уничтожены 130 убежищ террористов", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что операции успешно продолжаются в районах Хакурк, Байсан и Авашин.

Напомним, что 27 мая ВВС и Вооруженные силы Турции приступили к масштабной операции в районе Хакурк на севере Ирака, получившей название Pençe («Лапа»).

30 мая 2019 года Турция расширила территорию военных операций на севере Ирака, приступив к их проведению также в районах Авашин-Байсан и Метина.

Напомним, что конфликт Турции с Рабочей партией Курдистана, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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