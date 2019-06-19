Из-за схода селей в Турции пропали без вести семь человек

19 июня 2019 09:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В результате схода селей в восточной турецкой провинции Агры, по предварительным данным, пропали без вести семь человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Также отмечается, что вследствие стихии погибли пять человек, двое из которых дети.

По данным СМИ, причиной схода селей стали ливни, которые продолжались в провинции в течение последних нескольких дней.

Напомним, что 10 июня в Анкаре три человека погибли в результате наводнения, вызванного ливнями. Было затоплено множество кварталов и улиц одного из районов города.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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