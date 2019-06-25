В Турции задержано свыше 70 нелегальных мигрантов

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Измир на западе страны задержаны 79 нелегальных мигрантов, сообщает во втоник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Среди задержанных граждане Пакистана, Афганистана, Бангладеш, а также ряда североафриканских стран.

Среди задержанных 14 женщин и 15 детей.

Все задержанные будут депортированы из Турции.

Отметим, что ранее МВД Турции распространил информацию о задержании 79 тысяч нелегалов из разных стран в течение января-апреля 2019 года.

Согласно информации, 32,9 тысячи из них граждане Афганистана.

«В том числе за этот период были задержаны 11,6 тысячи граждан Пакистана и 6,4 тысячи граждан Сирии», - говорилось в сообщении МВД Турции.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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