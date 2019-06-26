В Турции в результате ДТП погибли два человека

26 июня 2019 04:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В результате ДТП в турецкой провинции Мугла погибли два человека, шесть человек пострадали, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно сообщению, на место происшествия прибыло большое количество сотрудников жандармерии, полиции, бригад скорой помощи и пожарных.

Два человека скончались на месте. Пострадавшие были госпитализированы.

После того, как автомобили убрали с места ДТП, движение на дороге было восстановлено.

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