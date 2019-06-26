После отмены чрезвычайного положения в Турции из ВС были уволены свыше 2 тыс. военнослужащих

26 июня 2019 12:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - После отметены чрезвычайного положения из Вооруженных сил Турции были уволены 2,1 тысячи военнослужащих. Об этом сообщает Trend в среду со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что из сухопутных войск Турции были уволены 1,2 тысячи военнослужащих, из ВМС 442, а из ВВС 495 военнослужащих.

Отметим, что режим чрезвычайного положения в Турции был принят 20 июля 2016 года, и отменен 18 июля 2018 года.

Напомним, что Фетхуллах Гюлен и его сторонники обвиняются в попытке военного переворота в Турции.

В ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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