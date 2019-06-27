Пойманная у берегов Турции акула шокировала жителей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Средиземном море у берегов турецкой провинции Мугла местные рыбаки поймали двух трехметровых шестижаберных акул. Об этом пишет в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По данным СМИ, рыбаки в течение двух часов не могли вытащить сеть на борт рыболовного судна.

Сообщается, что одна из пойманных акул весила пол тонны, а другая свыше 700 килограммов.

Пойманные акулы будут изучены в Измирском университете «Katip Çelebi».

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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