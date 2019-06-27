Эрдоган не исключает открытие женских университетов в Турции

27 июня 2019 13:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключает открытие женских университетов, передает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что Эрдоган выступил с таким заявлением в ходе выступления в женском университете Мукогава в Японии.
Он отметил что, в Японии существуют в целом 800 университетов, 80 из которых женские, и что подобные университеты можно открыть и в Турции.

Отметим, что в Турции в настоящее время существуют 207 университетов. Самый старый из них создан в 1937 году. По данным министерства национального образования страны в 2018-2019 учебном году в университетах страны получают образование 7,740 миллиона студентов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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