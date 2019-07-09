В Турции попал в ДТП автомобиль с химикатами

9 июля 2019 03:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Турции попал в аварию автомобиль, перевозивший химические вещества, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

В результате ДТП пострадали три человека, в том числе и водитель.

Пострадавшие были доставлены бригадами скорой медицинской помощи в Учебно-исследовательский госпиталь Гази Яшаргиль.

В связи с подозрением о наличии внутри машины химикатов, были срочно продезинфицирована больница, а также пострадавшие и сотрудники скорой помощи и жандермерии, прибывшие к раненым.

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