Эрдоган: Глава Центробанка не исполнял указания правительства

БАКУ /Trend/ Экс-глава Центрального банка Турции Мурат Четинкая не исполнял указания правительства, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ,пишет в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Он отметил что, изменения в руководстве Центробанка Турции явилось вынужденным шагом.

«По вине Центробанка в Турции продолжалась инфляция» - сказал он.

Отметим что ранее 6 июля указом Эрдогана председатель Центрального банка страны Четинкайа был освобожден от занимаемой должности.

Согласно указу, его место займет вице-президент Мурат Уйсал.

Напомним, что ранее Эрдоган подверг критике деятельность Центробанка страны.

По словам Эрдогана, вопреки рекомендации главы государства снизить процентные ставки, Центробанк поднял ставку рефинансирования.

Глава государства заявил, что руководство Центробанка действует за его спиной.

Отметим, что ранее глава государства раскритиковал банковский сектор Турции - за «недостаточный вклад» в экономическое развитие страны.

По словам Эрдогана, власти Турции не желают вреда финансовому сектору, однако и банки должны проводить приемлемую политику процентных ставок и условий кредитования. «Мы вправе ожидать от банков содействия дальнейшему укреплению страны», - подчеркнул президент.

По словам главы государства, банки должны выступать в качестве финансовой опоры рынков.

«Однако, вместо снижения процентных ставок, банки используют вклады в качестве инструмента обогащения. Уверен, что Центробанк предпримет решительные шаги в этом направлении», - добавил Эрдоган.

Напомним, что в феврале 2015 года глава государства заявил, что недоволен работой главы Центробанка, после чего, в апреле 2016 года он был смещен..

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.