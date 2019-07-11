В Турции произошло ДТП с участием подростков – есть раненные

11 июля 2019 09:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Самсун не справившийся с управлением 15 летний подросток обрушил автомобиль в ущелье, сообщает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что во время ДТП в автомобили находился еще пять подростков. Согласно данным турецких СМИ, в результате ДТП подростки получили серьезные травмы.

Состояние пяти пострадавших оценивается как крайне тяжелое. По факту возбуждено уголовное дело.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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