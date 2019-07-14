В Турцию прибыл еще один российский самолет с компонентами С-400

БАКУ /Trend/ - В Турцию прибыл еще один российский самолет с компонентами зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400 прибыл в Турцию, сообщает в субботу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается что, шестой самолет с компонентами С-400 приземлился на военно-воздушной базе Муртед (бывшая Акынджи).

Напомним, что ранее на военно-воздушной базе Муртед приземлился пятый самолет с компонентами С-400.

Отметим, что минобороны Турции в пятницу сообщило о начале поставок С-400 в страну.

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