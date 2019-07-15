БАКУ /Trend/ - ВС Турции продолжают операции на севере Ирака, пишет в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается что сегодня в рамках операции уничтожено восемь террористов РПК.

Согласно данным СМИ, также уничтожены огневые точки, укрытия и склады с оружием террористов.

Отметим, что 27 мая ВВС и Вооруженные силы Турции приступили к масштабной операции в районе Хакурк на севере Ирака, получившей название Pençe («Лапа»).

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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