В Турции приостановлено строительство государственной больницы из-за финансовых проблем

16 июля 2019 11:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Анкаре приостановлено строительство государственной больницы «Мамак» в связи с финансовыми проблемами, пишет во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщаются, что строительство больницы началось в 2014 году и завершилось па 70 процентов.

Согласно данным СМИ ожидается, что строительство больницы может быть возобновлено в 2020 году.

Общая площадь больницы составляет 35,7 тысячи квадратных метров, и здесь разместятся корпуса на 200 палат.

Отметим, что официальные власти пока, что не прокомментировали данное сообщение.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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