МИД Турции назвал решение США исключить Анкару из программы F-35 незаконным

18 июля 2019 01:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Решение США об исключении Турции из программы F-35 является односторонним и незаконным шагом, не соответствующим духу союзничества. Об этом, как передает Trend, говорится в сообщении МИД Турции.

"Белый дом и министерство обороны США объявили, что наша страна будет исключена из программы F-35 из-за поставок систем ПВО С-400. Этот односторонний шаг не связан с духом союзничества и не имеет законных оснований. Несправедливо, что Турция, которая является одним из основных партнеров программы F-35, исключена из нее. Утверждение о том, что С-400 угрожают F-35, безосновательно. Оставшееся без ответа предложение Турции о создании рабочей группы по этому вопросу с участием НАТО является наиболее очевидным признаком предвзятости со стороны США и нежелания добросовестно решать эту проблему", - говорится в заявлении.

Отмечается, что США должны продемонстрировать важность отношений с Турцией не только на словах, но и действиями, "в частности борьбой с террористическими организациями ИГ, Рабочей партии Курдистана и FETO".

"Мы призываем США отказаться от этой ошибки, которая нанесет непоправимый ущерб нашим стратегическим отношениям", - говорится в заявлении.

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