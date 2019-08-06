ВВС Турции нейтрализовали 14 террористов на севере Ирака

6 августа 2019 15:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ВВС Турции нанесли воздушные удары по объектам террористической Рабочей партии Курдистана (РПК) в районе Метина на севере Ирака, передает Trend со ссылкой на сообщение министерства обороны Турции.

В результате воздушных ударов были уничтожены опорные пункты РПК, нейтрализованы 14 террористов.

Отметим, что 27 мая ВВС и Вооруженные силы Турции приступили к масштабной операции в районе Хакурк на севере Ирака, получившей название Pençe («Лапа»).

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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