В Турции нейтрализован террорист

БАКУ /Trend/ - В ходе операции в районе Кемах турецкой провинции Эрзинджан нейтрализован террорист Рабочей партии Курдистана (РПК).

Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, говорится в сообщении МВД.

Операция была проведена командованием жандармерии провинции. Сообщается, что операции в регионе продолжаются.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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