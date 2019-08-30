Турция может вывести войска из Сирии – МИД Турции

30 августа 2019 14:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция может вывести войска из Сирии, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Об этом Trend сообщает в пятницу со ссылкой на турецкие СМИ.

По его словам, вывод ВС Турции из Сирии может состояться только при одном условии - это политическое урегулирование кризиса в данной стране.

«Однако, к большому сожалению, сирийский режим не хочет политического урегулирования конфликта», - сказал Чавшоглу.

Напомним, что ВС Турции 20 января 2018 года приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства", и при поддержке сирийской оппозиции освободили пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

Предполагаемая зона безопасности на севере Сирии включает в себя территорию глубиной 32 километра и протяженностью 460 километров вдоль сирийско-турецкой границы. В случае создания такой зоны, она будет разделена на две части. Первая часть начнется с иракско-сирийской границы и будет продлена до сирийского города Эль-Камышлы, так как контроль над этим городом осуществляют сирийские правительственные силы.

Вторая часть зоны безопасности начнется от Эль-Камышлы и протянется до Джараблуса.

Манбидж, где Турция ранее собиралась провести очередные антитеррористические операции, не входит в зону безопасности.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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