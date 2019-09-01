ВВС Турции нейтрализовали четырех террористов РПК

1 сентября 2019 18:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ВВС Турции нанесли удары по объектам террористов РПК в районах Метина и Гара на севере Ирака, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, в результате воздушных ударов были нейтрализованы четыре террориста.

Так, число нейтрализованных за сегодня террористов РПК на севере Ирака достигло девяти.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Грузовик врезался в жилой дом в Турции, есть погибшие
Турция 14:28
В Турции столкнулись три автомобиля: есть погибший и раненые
Турция 00:50
В Турции произошло землетрясение магнитудой 3,7
Турция 31 августа 23:06
Эрдоган: Турция может приступить к созданию буферной зоны в Сирии через несколько недель
Турция 31 августа 19:26
Казахстано-турецкое СП объявляет тендер на поставку арматуры
Тендеры 31 августа 14:56
TOP-5 стран куда граждане Турции отправляются в целях поиска работы
Турция 31 августа 11:34
Лента новостей
Зариф: Иран может отказаться от нового сокращения ядерных обязательств
Политика 18:39
Израиль нанес ответный удар на границе с Ливаном
Израиль 18:25
Проведено культурно-массовое мероприятие для участников учений “Eternity-2019” (ФОТО)
Политика 18:18
Компьютерный сбой привел к задержкам авиарейсов по всей Франции
Европа 17:37
При нападении талибов в афганском Кундузе погибли 25 человек
Другие страны 17:15
При крушении самолета на Филиппинах погибли семь человек
Другие страны 16:48
Ураган "Дориан" достиг пятой категории
В мире 16:10
Восемь человек погибли в результате взрыва в Афганистане
Другие страны 15:53
Хикмет Гаджиев: В XXI веке азербайджанский народ все еще страдает от политики оккупации со стороны Армении
Политика 15:17