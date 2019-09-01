Турция намерена провести новую операцию в Сирии - Эрдоган

1 сентября 2019 22:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция полна решимости уничтожить гнезда террористов на востоке от реки Евфрат в Сирии.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Таййип Эрдоган во время выступления в Конье, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"В нашу повестку дня теперь входит восток Евфрата. Мы полны решимости уничтожить гнезда террористов на востоке Евфрата", - сказал Эрдоган.

Отметим, что седьмого августа Турция и США договорились о создании зоны безопасности на севере Сирии.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Майк Помпео четвертого июня 2018 года обсудили на переговорах в Вашингтоне "дорожную карту" по сирийскому Манбиджу. Ранее Чавушоглу и Помпео провели встречу в Брюсселе, в ходе которой обсуждалась операция «Оливковая ветвь» и другие вопросы.

ВС Турции 20 января 2018 года приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства", и при поддержке сирийской оппозиции освободили пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

Предполагаемая зона безопасности на севере Сирии включает в себя территорию глубиной 32 километра и протяженностью 460 километров вдоль сирийско-турецкой границы. В случае создания такой зоны, она будет разделена на две части. Первая часть начнется с иракско-сирийской границы и будет продлена до сирийского города Эль-Камышлы, так как контроль над этим городом осуществляют сирийские правительственные силы.

Вторая часть зоны безопасности начнется от Эль-Камышлы и протянется до Джараблуса.

Манбидж, где Турция ранее собиралась провести очередные антитеррористические операции, не входит в зону безопасности.

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