В Турции задержан унтер-офицер планировавший покушение на главу государства

10 сентября 2019 10:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Турции задержан унтер-офицер, член террористической организации FETO (движение Фетхуллаха Гюлена), который планировал совершить покушение на президента Реджепа Тайипа Эрдогана во время попытки военного переворота 2016 года.

Об этом во вторник пишет Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что имя задержанного унтер-офицера не разглашается в целях безопасности.

Согласно данным СМИ, унтер-офицер задержан в провинции Эскишехир. О деталях операции не сообщается.

Напомним, что Фетхуллах Гюлен и его сторонники обвиняются в попытке военного переворота в Турции.

В ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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