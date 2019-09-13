Эрдоган: Основной акцент на трехсторонней встрече в Анкаре будет сделан на процессах в Идлибе

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделился ожиданиями от предстоящей в понедельник трехсторонней встречи с лидерами России и Ирана в Анкаре, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"Основной акцент на трехсторонней встрече в Анкаре будет сделан на процессах в Идлибе. Состоится обмен мнениями по вопросам наблюдательных пунктов и борьбы с терроризмом", - сказал Эрдоган.

Турецкий лидер высказался также о планах создания "зоны безопасности" на северо-востоке Сирии.

Президент Эрдоган отметил, что ВС Турции и США продолжают совместное воздушное патрулирование районов Сирии к востоку от реки Евфрат.

"Для Анкары очень важна позиция американской стороны по террористам PYD/YPG. На сегодняшний день мы не можем сказать, что позиция США по этому вопросу отвечает интересам Турции", - сказал Эрдоган.

По его словам, тема Сирии будет обсуждена им и в ходе планируемой встречи с главой Белого дома на полях сессии Генассамблеии ООН в Нью-Йорке.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.