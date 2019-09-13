Эрдоган: Основной акцент на трехсторонней встрече в Анкаре будет сделан на процессах в Идлибе

13 сентября 2019 22:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделился ожиданиями от предстоящей в понедельник трехсторонней встречи с лидерами России и Ирана в Анкаре, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"Основной акцент на трехсторонней встрече в Анкаре будет сделан на процессах в Идлибе. Состоится обмен мнениями по вопросам наблюдательных пунктов и борьбы с терроризмом", - сказал Эрдоган.

Турецкий лидер высказался также о планах создания "зоны безопасности" на северо-востоке Сирии.

Президент Эрдоган отметил, что ВС Турции и США продолжают совместное воздушное патрулирование районов Сирии к востоку от реки Евфрат.

"Для Анкары очень важна позиция американской стороны по террористам PYD/YPG. На сегодняшний день мы не можем сказать, что позиция США по этому вопросу отвечает интересам Турции", - сказал Эрдоган.

По его словам, тема Сирии будет обсуждена им и в ходе планируемой встречи с главой Белого дома на полях сессии Генассамблеии ООН в Нью-Йорке.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ВВС Турции нейтрализовали двух террористов на севере Ирака
Турция 13 сентября 23:39
В Пентагоне опровергли сообщения о планах увеличить число военных в Сирии
США 13 сентября 23:19
Генсек ООН создал комиссию по расследованию авиаударов в Сирии
В мире 13 сентября 22:40
В Узбекистане теперь почти 10,000 предприятий с иностранным капиталом
Бизнес 13 сентября 18:13
В Узбекистане могут на треть снизить цены на авиабилеты
Бизнес 13 сентября 13:02
Евразийский банк развития огласил приоритетные направления финансирования проектов в Казахстане (Эксклюзив)
Бизнес 13 сентября 12:35
Лента новостей
ВВС Турции нейтрализовали двух террористов на севере Ирака
Турция 13 сентября 23:39
В Пентагоне опровергли сообщения о планах увеличить число военных в Сирии
США 13 сентября 23:19
Генсек ООН создал комиссию по расследованию авиаударов в Сирии
В мире 13 сентября 22:40
В Каспийском море произошло землетрясение
Общество 13 сентября 22:15
В Газе 55 палестинцев получили ранения в стычках с израильской армией
Израиль 13 сентября 21:58
Китай на переговорах с США стремится разделить вопросы торговли и безопасности
Китай 13 сентября 21:36
Помощник госсекретаря США примет участие в 63-й конференции МАГАТЭ
США 13 сентября 21:26
Трамп рассказал, во сколько обходится США нелегальная миграция
США 13 сентября 21:03
Дорожная полиция Азербайджана обратилась к владельцам и водителям грузовых машин
Общество 13 сентября 20:51