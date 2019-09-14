БАКУ /Trend/ - Российские ЗРК С-400 будут развернуты не позднее апреля 2020 года. Об этом, как передает Trend, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью агентству Reuters.

По словам турецкого лидера, приобретение Анкарой систем С-400 будет служить укреплению мира в регионе. "Мы должны были сделать этот шаг во имя мира в регионе. Как вам известно, это не система для нападения, это оборонительная система. Мы нуждались в такой оборонительной системе", - сказал президент Эрдоган.

Турецкий лидер раскритиковал заявления о необходимости ввести санкции против Анкары в связи с приобретением С-400.

Эрдоган также назвал несостоятельными утверждения о несовместимости С-400 и истребителей пятого поколения F-35. Глава государства подчеркнул, что системы С-400 не препятствуют функционированию F-35. "Мы изучили все это. В конце концов, это оборонительная система. В то время, как господин Трамп воспринимает все сделанное с понимаем, невозможно думать, что угрозы санкций отражают действительность", - сказал Эрдоган.

По словам Эрдогана, процесс приобретения Анкарой российских ЗРК "имеет свою предысторию". "Это не произошло внезапно. Этот процесс начался в период господина Обамы, когда мы хотели приобрести известные системы ПВО (Патриот – ред.) у США. Естественно, США отказали нам, сказав "Конгресс не разрешает", - рассказал Эрдоган.

По его словам, вопрос приобретения ЗРК "Патриот" был вновь поднят после прихода к власти администрации Дональда Трампа, который признал, что Турция вынуждена была приобрести С-400 из-за неконструктивной позиции прежней администрации США.

Эрдоган отметил, что при приобретении С-400 Россия продемонстрировала "искренний подход". По его словам, этот подход проявился как в вопросе совместного производства, так и в вопросе кредитования и графика поставок. "Все это ускорило процесс", - сказал Эрдоган.

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