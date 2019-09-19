У берегов Турции затонуло судно с нелегалами

19 сентября 2019 14:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - У берегов Турции в провинции Эдирне затонуло судно с нелегалами, сообщает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что на борту судна находились 39 нелегалов, которые были спасены береговой охраной Турции.

По данным СМИ, нелегалы намеревались незаконно проникнуть на территорию Греции.

О гражданства нелегалов не сообщается.

Отметим, что за последние 3,5 года в Турции было задержано 796 тысяч нелегальных мигрантов из разных стран. За указанный период задержаны также 18,7 тысячи организаторов нелегальной миграции в Европу. Нелегалы, за плату от 500 до семи тысяч евро, переправлялись из Турции в европейские страны.

В течение шести месяцев 2019 года в результате крушений нескольких лодок и судов, перевозивших нелегалов в Европу, погибли 144 человека. За указанный период в результате ДТП в Турции погибли 64 нелегала. На границах Турции с Ираном и Грецией погибли от холода 43 нелегальных мигранта.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Твиттер: @rhafizoglu

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