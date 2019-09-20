Опрос: США и Армения — главные враги Турции

БАКУ /Trend/ - Согласно данным опроса проведенного исследовательским центром «Araştırma Değerlendirme Analiz (ADA)», 94,5 процента участников считают США самым большим врагом Турции. Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По данным СМИ, 2,9 процента респондентов считают США другом, а 2,6 воздержались от ответа на этот вопрос.

Также сообщается, что 95,4 процента участников опроса считают Армению вторым "по величине" врагом Турции.

«0,2 процента участников считают Армению другом, а 4,4 процента отказались отвечать на этот вопрос»- пишут СМИ.

Согласно результатам опроса 84,4 процента участников считают Германию врагом, 6,1 другом, а 9,5 уклонились от ответа.

Сообщается что, 83 процента участников опроса считают Азербайджан самым большим другом и надежным партнером Турции, в то время, как остальные 17 процентов воздержались.

16,3 процента участников опроса также считают Россию другом и партнером Турции, в то время как по мнению 71 процента, Россия также враг Турции, а 12,7 процента воздержались от ответа.

На вопрос «что является самой большой проблемой Турции?», 44,9 процента респондентов ответили – экономика, 17 процентов — безработица, шесть процентов – сирийские беженцы, 5,2 процента - террор, 2,9 - нарушение прав человека и принципов демократии.

«24 процента участников опроса воздержались от ответа»- пишут турецкие СМИ.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.