В Турции постояльцам отеля разрешили бить посуду и ломать телевизоры

22 сентября 2019 13:55 (UTC+04:00)

В Турции в одной из гостиниц постояльцам предлагают оригинальную услугу – провести время в "комнате снятия стресса", где можно бить посуду, ломать компьютер, телевизор и другие предметы. ОБ этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает АТОР.

Один из отелей Аланьи предоставляет своим постояльцам услугу rageroom (комнаты ярости). Переодевшись в специальную защитную одежду, в этом помещении туристы могут бить посуду, ломать телевизор, компьютер, холодильник и другие предметы. Таким образом авторы идеи хотят разнообразить отдых гостей.

Считается, что подобный способ снятия стресса изобрел польский писатель-фантаст Станислав Лем, предсказав появление "стресс-комнат" в цикле рассказов "Звездные дневники Ийона Тихого".

Владельцы отеля говорят, что услугами rageroom пользуются в основном мужчины в возрасте от 18 до 38 лет, деятельность которых связана с бизнесом, IT-технологиями. Чаще всего "комнату снятия стресса" посещают туристы из Скандинавии, Германии, Нидерландов и Великобритании.

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