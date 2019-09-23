Из силовых структур Турции уволены более 30 тыс. человек – глава МВД

23 сентября 2019 12:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - После попытки военного переворота из силовых структур Турции были уволены 33 тысячи человек, сказал министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, пишет в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Сойлу, в ходе следствия было установлено, что все они имели связи с террористической организацией «FETO» (движение Фетхуллаха Гюлена).

Отметим, что за последние семь месяцев в рамках борьбы с террористическим движением «FETO» из ВС Турции были уволены 1076 военнослужащих.

Напомним, что Фетхуллах Гюлен и его сторонники обвиняются в попытке военного переворота в Турции.

В ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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