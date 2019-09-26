Турция надеется, что США сделают исключение для нее в вопросе новых санкций против Ирана – Эрдоган

26 сентября 2019 11:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend – Турция надеется, что США сделают исключение для нее в вопросе новых санкций против Ирана, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

США должны учитывать, что Турция и Иран являются стратегическими партнерами, сказал Эрдоган.

"Турция является страной, зависимой от энергетических ресурсов, и поэтому закупает природный газ и нефть у Ирана и ряда других стран», - сказал он.

По словам Эрдогана, товарооборот между Турцией и Ираном на сегодня резко сократился, в то время как в прошлом году он составлял 30 миллиардов долларов.

Отметим, что ранее президент США Дональд Трамп дал указание существенно ужесточить санкции против Тегерана после того, как несколько заводов саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco 14 сентября подверглись атаке беспилотников, вследствие чего королевство было вынуждено сократить производство нефти более чем вдвое.

Несмотря на то, что ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, Эр-Рияд и Вашингтон обвинили в случившемся Тегеран.

В Иране назвали это ложью. В правительстве страны подчеркнули, что атаки на нефтяные объекты вредят всему региону, и отметили, что подобные обвинения традиционны для США и не вызывают удивления

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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