ВС Турции приступили к операциям в приграничных районах с Арменией

26 сентября 2019 14:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ВС Турции приступили к новой операции против боевиков террористической организации Рабочая партия Курдистана (РПК) в приграничных с Арменией турецких провинциях Аргы, Карс и Игдыр. Об этом сообщает Trend в четверг со ссылкой на сообщении министерство национальной обороны Турции.

Сообщается, что операции проводятся под названием «KIRAN-4».

«Операция будет проводиться до полного уничтожения террористов в указанных территориях», - говорится в сообщении.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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