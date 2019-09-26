БАКУ /Trend/ - Землетрясение в Стамбуле парализовало систему мобильной связи, передает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что в настоящее время некоторые сети мобильных операторов в настоящее время не работают
Причиной этого, по данным СМИ, является перегруженность линий.
Также сообщается, что в результате землетрясения которое произошло сегодня разрушен минарет одной из мечетей в Стамбуле.
По предварительным данным, в результате землетрясения никто не пострадал. В Стамбуле продолжаются подземные толчки. До сих пор зарегистрировано четыре подземных толчка.
Отметим, что сегодня в Стамбуле произошло землетрясение силой 5,8 балла.
«Эпицентр землетрясения на глубине пяти километров. Подземные толчки ощущались и в соседних городах», - сообщают СМИ.
Отмечается, что землетрясение произошло в 13:59 по местному времени
Пострадавших нет, однако землетрясение вызвало панику среди местного населения.
Также сообщается, что в ряде школ отменены занятия.
Ранее, 24 сентября в Стамбуле произошло землетрясение силой 4,7 балла.
Институт изучения землетрясений и обсерватория Кандилли университета Богазичи (Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü) ранее прогнозировал землетрясение силой 7,5 балла в Стамбуле.
Напомним, что Турция расположена в сейсмоактивной зоне и землетрясения, происходят здесь достаточно часто, нередко с человеческими жертвами. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда была равна 7,4. В результате стихийного бедствия погибло около 18 тысяч человек.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Твиттер: @rhafizoglu
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.