Землетрясение в Стамбуле парализовало систему мобильной связи

26 сентября 2019 16:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Землетрясение в Стамбуле парализовало систему мобильной связи, передает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что в настоящее время некоторые сети мобильных операторов в настоящее время не работают

Причиной этого, по данным СМИ, является перегруженность линий.

Также сообщается, что в результате землетрясения которое произошло сегодня разрушен минарет одной из мечетей в Стамбуле.

По предварительным данным, в результате землетрясения никто не пострадал. В Стамбуле продолжаются подземные толчки. До сих пор зарегистрировано четыре подземных толчка.

Отметим, что сегодня в Стамбуле произошло землетрясение силой 5,8 балла.

«Эпицентр землетрясения на глубине пяти километров. Подземные толчки ощущались и в соседних городах», - сообщают СМИ.

Отмечается, что землетрясение произошло в 13:59 по местному времени

Пострадавших нет, однако землетрясение вызвало панику среди местного населения.

Также сообщается, что в ряде школ отменены занятия.

Ранее, 24 сентября в Стамбуле произошло землетрясение силой 4,7 балла.

Институт изучения землетрясений и обсерватория Кандилли университета Богазичи (Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü) ранее прогнозировал землетрясение силой 7,5 балла в Стамбуле.

Напомним, что Турция расположена в сейсмоактивной зоне и землетрясения, происходят здесь достаточно часто, нередко с человеческими жертвами. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда была равна 7,4. В результате стихийного бедствия погибло около 18 тысяч человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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