До 2020 года Турцию посетит свыше 6 млн туристов из Ирана

БАКУ /Trend/ - До 2020 года Турцию посетит свыше шести миллионов туристов из Ирана, пишет в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается что, турецкая провинции Ван является одним из важных туристических центров для туристов из Ирана, также железнодорожные рейсы из Анкары в Тегеран и в обратном направлении также увеличат туристический поток из Ирана в Турцию.

Отметим что, в августе 2019 года Турцию посетили 6,307 миллиона туристов, что на 17,17 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

За указанный период Анталью посетили 2,4 миллиона, Стамбул - 1,5 миллиона туристов.

В январе-августе 2019 года Турцию посетил 31 миллион туристов, что на 14,72 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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