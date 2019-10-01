Турции придется в одиночку создать зону безопасности на Севере Сирии – Эрдоган

1 октября 2019 16:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турции придется в одиночку создать зону безопасности на севере Сирии, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Он отметил, что в безопасной зоне будут размещены сирийские беженцы, которые проживают на территории Турции.

«Турция больше не может ждать кого-либо для создания зоны безопасности на Севере Сирии» - сказал он.

Эрдоган отметил, что создание зоны безопасности не будет легким делом, но вооруженные силы страны справятся с этой трудной задачей.

Отметим, что ранее, 18 сентября Эрдоган сказал, что у США есть две недели для создания зоны безопасности на Севере Сирии.

По словам президента Турции, если США не выполнят свои обещания и обязательства, то Анкара будет действовать самостоятельно для создания зоны безопасности.

Отметим, что седьмого августа Турция и США договорились о создании зоны безопасности на Севере Сирии.

ВС Турции 20 января 2018 года приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операцией под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства", и при поддержке сирийской оппозиции освободили пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

Предполагаемая зона безопасности на Севере Сирии охватывает территорию глубиной 32 километра и протяженностью 460 километров вдоль сирийско-турецкой границы. В случае создания такой зоны, она будет разделена на две части. Первая часть протянется от иракско-сирийской границы до сирийского города Эль-Камышлы, так как контроль над этим городом осуществляют сирийские правительственные силы.

Вторая часть зоны безопасности от Эль-Камышлы протянется до Джараблуса.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Более 300 предпринимателей из Ирака получили турецкое гражданство
Турция 28 сентября 09:28
У США осталось очень мало времени для создания зоны безопасности на севере Сирии – Эрдоган
Турция 27 сентября 10:49
Более 300 предпринимателей из Ирака получили турецкое гражданство
Турция 27 сентября 10:18
В результате землетрясения в Стамбуле ранены восемь человек – президент Турции
Турция 26 сентября 16:59
Более пяти тысяч водителей в Турции оштрафованы за курение за рулем
Турция 26 сентября 14:34
Закупка российских ЗРК С-400 не должна влиять на американо-турецкие отношение - Эрдоган
Турция 26 сентября 11:28
Лента новостей
В Казахстане продолжается внедрение новых технологий
ИКТ 17:18
В Азербайджане открылось новое посольство
Политика 17:14
Число фотоловушек в национальных парках Азербайджана будет увеличено
Общество 17:10
Объем ипотечных кредитов в Азербайджане сократился
Финансы 17:03
ОАО «Азеркосмос» увеличит уставный капитал
Финансы 17:00
Узбекско-корейское СП закупает запчасти для оборудования
Тендеры 16:57
Депутаты Милли Меджлиса Азербайджана примут участие в осенней сессии ПА ОБСЕ
Политика 16:55
Минтруда Азербайджана оказывает надомные услуги 10 тыс. пожилых людей
Общество 16:54
На грузинском рынке начнет оперировать новая авиакомпания
Туризм 16:51