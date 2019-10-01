Турции придется в одиночку создать зону безопасности на Севере Сирии – Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Турции придется в одиночку создать зону безопасности на севере Сирии, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Он отметил, что в безопасной зоне будут размещены сирийские беженцы, которые проживают на территории Турции.

«Турция больше не может ждать кого-либо для создания зоны безопасности на Севере Сирии» - сказал он.

Эрдоган отметил, что создание зоны безопасности не будет легким делом, но вооруженные силы страны справятся с этой трудной задачей.

Отметим, что ранее, 18 сентября Эрдоган сказал, что у США есть две недели для создания зоны безопасности на Севере Сирии.

По словам президента Турции, если США не выполнят свои обещания и обязательства, то Анкара будет действовать самостоятельно для создания зоны безопасности.

Отметим, что седьмого августа Турция и США договорились о создании зоны безопасности на Севере Сирии.

ВС Турции 20 января 2018 года приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операцией под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства", и при поддержке сирийской оппозиции освободили пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

Предполагаемая зона безопасности на Севере Сирии охватывает территорию глубиной 32 километра и протяженностью 460 километров вдоль сирийско-турецкой границы. В случае создания такой зоны, она будет разделена на две части. Первая часть протянется от иракско-сирийской границы до сирийского города Эль-Камышлы, так как контроль над этим городом осуществляют сирийские правительственные силы.

Вторая часть зоны безопасности от Эль-Камышлы протянется до Джараблуса.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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