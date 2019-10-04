В Анкаре горит фабрика по производству металлических труб

БАКУ /Trend/ - В столице Турции - Анкаре в районе Синджан горит фабрика по производству металлических труб. Об этом пишет в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что на место происшествия прибыли бригады пожарных и спасателей и ведутся работы по локализации пожара.

Согласно данным СМИ по предварительным данным никто не пострадал, о причине пожара не сообщается.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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