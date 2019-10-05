В Турции произошло землетрясение силой 4,3 балла

5 октября 2019 22:08 (UTC+04:00)

В Акденизском районе Турции произошло землетрясение силой 4,3 балла. Землетрясения были зафиксированы в 75 км от района Мармарис Мугла, сообщает Trend со ссылкой на агентство по чрезвычайным ситуациям Турции.

Согласно отчету, эпицентр подземных толчков, зарегистрированных в 17.51 по местному времени, имеет глубину 45 км.

О разрушениях и жертвах пока нет информации.

Напомним, что Турция расположена в сейсмоактивной зоне и землетрясения, происходят здесь достаточно часто, нередко с человеческими жертвами. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда была равна 7,4. В результате стихийного бедствия погибло около 18 тысяч человек.

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