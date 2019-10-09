Количество используемых в Турции транспортных средств сократилось на более чем 40%

9 октября 2019 10:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По итогам августа 2019 года количество используемых в Турции транспортных средств сократилось на 42,2 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года, составив 23,113 миллиона единиц.

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на институт статистики Турции (TUİK).

В сообщении TUİK отмечается, что за отчетный период доля легковых автомобилей составила 54,1 процента, фургонов и грузовиков - 16,4 процента, мотоциклов – 14,3 процента, тракторов – 8,2 процента, а 7 процентов приходятся на долю других транспортных средств.

Сообщается также, что 13,5 процента используемых транспортных средств пришлись на долю компании Renault, 6,5 процента - Fiat, 15,6 процента - Volkswagen, пять процентов - Peugeot, 5,3 процента - Honda.

Остальные 54,1 процента пришлись на долю других автомобильных марок.

Напомним, что Турция занимает шестое место в Европе по производству автомобилей. В стране осуществляется сборка автомобилей марок Ford, FIAT, Renault, Toyota, Honda, Opel, Hyundai, Mercedes-Benz и MAN. Кроме того, в Турции производятся и автобусы местных марок - BMC, Temsa и Otokar

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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