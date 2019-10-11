Ни одна страна НАТО не пострадала от террора так, как Турция - Столтенберг

БАКУ /Trend/ - Ни одна страна-член НАТО не пострадала от террора так, как Турция, сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг в Стамбуле на совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Об этом Trend пишет в пятницу со ссылкой на турецкие СМИ.

По его словам, НАТО понимает опасения Турции в связи с ситуацией на севере Сирии.

«Мы будем бороться с терроризмом вместе», - сказал Столтенберг.

При этом он отметил, что у стран-членов НАТО нет единой позиции касательно PYD/YPG.

Отметим, что девятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии под названием «Источник мира» (Barış Pınarı).

Глава государства заявил, что Турция полностью уничтожит очаги терроризма на севере Сирии.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что накануне новых военных операций ВС Турции на севере Сирии американские военные начали покидать данный регион.

Ранее глава турецкого государства заявил, что Турции придется создать зону безопасности на севере Сирии самостоятельно.

«Турция больше не может ждать кого-либо для создания зоны безопасности», - сказал глава государства.

Эрдоган отметил, что создание зоны безопасности не будет легким делом, но вооруженные силы страны справятся с этой трудной задачей.

Отметим, что 18 сентября глава турецкого государства заявил, что у США есть две недели для создания зоны безопасности на севере Сирии.