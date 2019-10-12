Турция и Таджикистан сократили товарооборот на более чем $41 млн

БАКУ /Trend/ - В августе текущего года товарооборот Турции с Таджикистаном сократился на 41,013 миллиона долларов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 18,751 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли.

"В августе 2019 года экспорт Турции в Таджикистан составил 12,907 миллиона долларов, а импорт из Таджикистана – 5,844 миллиона долларов", - сказали в министерстве.

Товарооборот между Турцией и Таджикистаном в январе-августе 2019 года сократился на 66,426 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 195,328 миллиона долларов.

"В январе-августе 2019 года экспорт Турции в Таджикистан составил 99,077 миллиона долларов, а импорт из Таджикистана – 96,251 миллиона долларов", - сообщили в министерстве.

Отметим, что внешний товарооборот Турции в августе 2019 года составил 28,6 миллиарда долларов.

За указанный период турецкий экспорт вырос на 1,69 процента по сравнению с августом 2018 года и составил 13,1 миллиарда долларов.

В августе 2019 года импорт в Турцию сократился на 0,27 процента по сравнению с соответствующим месяцем 2018 года и составил 15,5 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.