Турция и Таджикистан сократили товарооборот на более чем $41 млн

12 октября 2019 10:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В августе текущего года товарооборот Турции с Таджикистаном сократился на 41,013 миллиона долларов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 18,751 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли.

"В августе 2019 года экспорт Турции в Таджикистан составил 12,907 миллиона долларов, а импорт из Таджикистана – 5,844 миллиона долларов", - сказали в министерстве.

Товарооборот между Турцией и Таджикистаном в январе-августе 2019 года сократился на 66,426 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 195,328 миллиона долларов.

"В январе-августе 2019 года экспорт Турции в Таджикистан составил 99,077 миллиона долларов, а импорт из Таджикистана – 96,251 миллиона долларов", - сообщили в министерстве.

Отметим, что внешний товарооборот Турции в августе 2019 года составил 28,6 миллиарда долларов.

За указанный период турецкий экспорт вырос на 1,69 процента по сравнению с августом 2018 года и составил 13,1 миллиарда долларов.

В августе 2019 года импорт в Турцию сократился на 0,27 процента по сравнению с соответствующим месяцем 2018 года и составил 15,5 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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