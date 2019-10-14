Какие турецкие товары больше всего экспортировались в Азербайджан в январе-сентябре 2019 года? (Эксклюзив)

14 октября 2019 09:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре 2019 года экспорт стали в Азербайджан из Турции ,увеличился на 8,95 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, и составил 85,570 миллиона долларов.

Об этом сказали Trend в Объединении экспортеров Турции (TİM).

"В свою очередь, в сентябре 2019 года экспорт турецкой стали в Азербайджан, вырос на 33,92 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года, и составил 10,765 миллиона долларов", - сказали в TİM.

Согласно данным TİM за девять месяцев 2019 года экспорт цемента из Турции в Азербайджан вырос на 1,43 процента по сравнению с девятью месяцами 2018 года, и составил 30,882 миллиона долларов.

"За указанный период Турция экспортировала в Азербайджан кожаных изделий на сумму 13,403 миллиона долларов, что на 10,16 процента больше по сравнению с показателями экспорта девяти месяцев 2018 года", - отметили в TİM.

Экспорт турецких электротоваров в Азербайджан в январе-сентябре 2019 года вырос на 9,95 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, и составила 114,482 миллиона долларов.

"В январе-сентябре 2019 года Турция экспортировала в Азербайджан текстильных изделий на 32,788 миллиона долларов, что на 21 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года", - отметили в TİM

В Объединении отметили, что в январе-сентябре 2019 года экспорт Турции в Азербайджан, увеличился на 5,52 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, и составил 1,112 миллиарда долларов.

"Экспорт Турции в Азербайджан в сентябре 2019 года также вырос на 30,80 процента по сравнению с сентябрем 2018 года, составив 116,773 миллиона долларов",- сказали в TİM.

Отметим что внешний товарооборот Турции в сентябре 2019 года вырос на 0,11 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 32,181 миллиарда долларов.

"В январе-сентябре текущего года совокупный товарооборот Турции составил 286,419 миллиарда долларов"

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

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