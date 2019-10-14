Укрепление отношений между тюркоязычными странами на пользу всему региону – администрация президента Турции

14 октября 2019 12:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ – Укрепление отношений между тюркоязычными странами на пользу всему региону. Об этом сказали Trend в понедельник в Администрации президента Турции.

Было отмечено, что сегодня тюркоязычные страны связывают не только исторические и культурные корни, но и общие интересы, которые направлены как на развитие этих стран, так и на развитие всего региона.

«Один из важных союзов, которые были созданы между тюркоязычными странами, это Тюркский совет», - сказали в администрации.

Было отмечено, что с созданием Тюркского совета отношения между тюркоязычными странами еще больше укрепились.

«Тюркоязычные страны продолжат развивать отношения друг с другом во всех сферах, в том числе в сферах экономики, энергетики, туризма, в военной сфере», - сказали в администрации.

Сегодня тюркоязычные страны превращаются в экономический и энергетический локомотив в своих регионах, сказали в администрации.

«Турция готова поделиться своим опытом с тюркоязычными странами во всех сферах», - сказали в администрации президента Турции.

Отметим, что Тюркский совет был создан 3 октября 2009 года в Нахчыване. Его цель - развитие всестороннего сотрудничества между государствами-членами.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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