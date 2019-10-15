Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Турции в связи с ситуацией в Сирии, заявил госсекретарь Майк Помпео, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Президент Дональд Трамп подписал исполнительный указ, целью которого является оказать давление на Турцию, чтобы она прекратила военное наступление против северо-востока Сирии и немедленно заключить прекращение огня. Исполнительный указ дает министерствам финансов и госдепартаменту полномочия рассматривать и вводить санкции против частных лиц, организаций или лиц, связанных с правительством Турции и участвующих в действиях, которые создают опасность для гражданских лиц или ведут к дальнейшему подрыву мира, безопасности и стабильности на северо-востоке Сирии", - говорится в письменном заявлении Помпео.

"Три высокопоставленных чиновника Турции, министерства энергетики и обороны были внесены в список санкций в соответствии с этими полномочиями одновременно с подписанием указа", - отмечается в заявлении.

Ранее министерство финансов объявило, что ввело санкции против министров обороны и энергетики Турции, а также зампреда правящей Партии справедливости и развития Турции.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что накануне новых военных операций ВС Турции на севере Сирии американские военные начали покидать данный регион.

Ранее глава турецкого государства заявил, что Турции придется создать зону безопасности на севере Сирии самостоятельно.

«Турция больше не может ждать кого-либо для создания зоны безопасности на севере Сирии», - сказал глава государства.

Эрдоган отметил, что создание зоны безопасности не будет легким делом, но вооруженные силы страны справятся с этой трудной задачей.

Отметим, что 18 сентября глава турецкого государства заявил, что у США есть две недели для создания зоны безопасности на севере Сирии.

По словам президента Турции, если США не выполнят своих обещаний и обязательств, то Анкара будет действовать в этом вопросе самостоятельно.

Отметим, что седьмого августа Турция и США договорились о создании зоны безопасности на севере Сирии.

ВС Турции 20 января 2018 года приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операцией под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства", и при поддержке сирийской оппозиции освободили пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

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