Турцию посетило свыше 480 тыс. туристов из Ирана и Ирака

15 октября 2019 16:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В августе этого года Турцию посетили свыше 487,852 тысячи туристов из Ирана и Ирака. Об этом сказали Trend в министерстве культуры и туризма Турции.

В августе 2019 года Турцию посетили 276,474 тысячи туристов из Ирана, что на 45,05 процента больше по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года.

"Доля граждан Ирана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за этот период, составила 4,38 процента", - сказали в министерстве.

Отмечается, что в январе-августе 2019 года Турцию посетили 1,377 миллиона туристов из Ирана, что на 8,64 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Доля граждан Ирана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за январь-август 2019 года, составила 4,44 процента

Как отметили в министерстве, в августе 2019 года Турцию посетили 211,378 тысячи туристов из Ирака, что на 25,84 процента больше по сравнению с показателем августа 2018 года.

"Доля граждан Ирака в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за этот период, составила 3,35 процента", - сказали в министерстве.

Отмечается, что в январе-августе 2019 года Турцию посетили 947,249 тысячи туристов из Ирака, что на 27,67 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Доля граждан Ирака в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за январь-август 2019 года, составила 3,06 процента.

Отметим, что в августе 2019 года Турцию посетили 6,307 миллиона туристов, что на 17,17 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

За указанный период Анталью посетили 2,4 миллиона, Стамбул - 1,5 миллиона туристов.

В январе-августе 2019 года Турцию посетил 31 миллион туристов, что на 14,72 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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