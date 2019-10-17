Территориальная целостность Сирии — приоритет для Анкары – Глава МИД

17 октября 2019 16:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ – Территориальная целостность Сирии — приоритет для Анкары, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пишет в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Чавушоглу, военная операция « источник мира» на севере Сирии имеет четкие и определенные цели и это — борьба с терроризмом.

Он также отметил, что если Россия будет способствовать тому чтобы отряды YPG под контролем сирийской армии покинули север Сирии, Анкара не будет препятствовать этому.

Чавушоглу сказал что, в настоящее время ВС Турции установили контроль над двумя крупными городами на сервере Сирии, освободив их от террористов.

Отметим, что девятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии под названием «Источник мира» (Barış Pınarı).

Глава государства заявил, что Турция полностью уничтожит очаги терроризма на севере Сирии.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что накануне новых военных операций ВС Турции на севере Сирии американские военные начали покидать регион.

Ранее глава турецкого государства заявил, что Турции придется создать зону безопасности на севере Сирии самостоятельно.

«Турция больше не может ждать кого-либо для создания зоны безопасности на севере Сирии», - сказал глава государства.

Эрдоган отметил, что создание зоны безопасности не будет легким делом, но вооруженные силы страны справятся с этой трудной задачей.

Отметим, что 18 сентября глава турецкого государства заявил, что у США есть две недели для создания зоны безопасности на севере Сирии.

По его словам, если США не выполнят своих обещаний и обязательств, то Анкара будет действовать в этом вопросе самостоятельно.

Отметим, что седьмого августа Турция и США договорились о создании зоны безопасности на севере Сирии.

ВС Турции 20 января 2018 года приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операцией под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства", и при поддержке сирийской оппозиции освободили пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Твиттер: @rhafizoglu

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