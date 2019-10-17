Турция сократила товарооборот с Грузией

17 октября 2019 16:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В августе текущего года товарооборот Турции с Грузией сократился на 6,691 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 119,979 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

"В августе 2019 года экспорт Турции в Грузию составил 111,466 миллиона долларов, а импорт из Грузии – 8,513 миллиона долларов" - сказали в министерстве.

Товарооборот между Турцией и Грузией в январе-августе 2019 года сократился на 2,933 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 1,041 миллиарда долларов.

"В январе-августе 2019 года экспорт Турции в Грузию составил 872,662 миллиона долларов, а импорт из Грузии – 168,932 миллиона долларов", - сообщили в министерстве.

Отметим, что внешний товарооборот Турции в августе 2019 года составил 28,6 миллиарда долларов.

За указанный период совокупный турецкий экспорт вырос на 1,69 процента по сравнению с августом 2018 года, и составил 13,1 миллиарда долларов.

В августе 2019 года импорт в Турцию сократился на 0,27 процента по сравнению с соответствующим месяцем 2018 года и составил 15,5 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

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