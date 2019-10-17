Турция приостановит свою военную операцию в Сирии на 120 часов, сообщил вице-президент США Майк Пенс. По его словам, Вашингтон и Анкара условились договориться о создании зоны безопасности на границе с Сирией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Он уточнил, что США будут содействовать выводу вооруженных террористов YPG/PYD из зоны операции Турции в Сирии.

Кроме того, США не будут вводить новые санкции в отношении Турции. Пенс уточнил, что Вашингтон отменит введенные против Анкары санкции, когда будет обеспечено "постоянное прекращение огня" в зоне ее операции в Сирии.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что накануне новых военных операций ВС Турции на севере Сирии американские военные начали покидать регион.

Ранее глава турецкого государства заявил, что Турции придется создать зону безопасности на севере Сирии самостоятельно.

«Турция больше не может ждать кого-либо для создания зоны безопасности на севере Сирии», - сказал глава государства.

Эрдоган отметил, что создание зоны безопасности не будет легким делом, но вооруженные силы страны справятся с этой трудной задачей.

Отметим, что 18 сентября глава турецкого государства заявил, что у США есть две недели для создания зоны безопасности на севере Сирии.

По его словам, если США не выполнят своих обещаний и обязательств, то Анкара будет действовать в этом вопросе самостоятельно.

Отметим, что седьмого августа Турция и США договорились о создании зоны безопасности на севере Сирии.

ВС Турции 20 января 2018 года приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операцией под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства", и при поддержке сирийской оппозиции освободили пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

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